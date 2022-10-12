知名男星陳家逵近年在戲劇圈有亮眼成績，演技實力備受外界肯定，更憑《四樓的天堂》入圍今年金鐘獎最佳男配角獎，看似演藝事業一路順遂的他，今被爆出前妻周羿（原名周羿汎）指控婚內出軌、家暴，對此陳家逵透過經紀人回應，「一律概括承受。」

陳家逵去年12月結束5年婚姻，同樣為舞台劇演員的前妻爆料，陳家逵婚內出軌2年、家暴，甚至使用言語暴力，對她說「像妳這種人，我去外遇都合理」對她造成創傷。而周羿婚後發現罹患淋巴癌，當初兩人攜手對抗病魔，陳家逵也會在節目上聊這段心路歷程，讓周羿喊，「不要再消費我生病的那段日子。」

而在宣布離婚時，陳家逵曾透過經紀人表示，雙方在生活上的想法有落差因此和平分手，如今對於前妻的爆料，陳家逵再次透過經紀人回應，「對於周小姐的情緒與不舒服，一律概括承受。夫妻間吵架的氣話造成周小姐心理的影響，我感到很抱歉，在此向周小姐道歉，對不起，祝福周小姐一切安好。」