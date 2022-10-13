三星電子於舊金山舉行年度三星開發者大會（Samsung Developer Conference，SDC），會中深入分享品牌如何精簡流程，造就顛覆常規的用戶體驗，並揭示SmartThings從互聯平台，從與Bixby深度整合，至無縫串聯支援Matter裝置，SmartThings實現更豐富開放的世界，令便捷的串聯體驗無所不在。

三星電子副主席暨裝置體驗事業群執行長韓宗熙（Jong-Hee Han）表示：「三星與時俱進打造創新技術，使裝置、平台與服務一代比一代智慧便捷。我很榮幸與各位分享SmartThings等創新成果，並將進一步加強與合作夥伴和開發者的合作。隨著科技日益複雜，三星將致力打造簡便、互通聯網且高靈活性的日常體驗，讓消費者將心力著重在更重要的事。」

三星的無縫串聯願景深受Calm技術的核心理念啟發—裝置自動協作，為消費者省下另行設定的時間，一鍵即享完整串聯體驗。為實現此願景，三星重新設計SmartThings與相關聯網服務，並完善其合作夥伴關係，例如三星的Hub Everywhere即透過音訊與視覺資料輔助，結合SmartThings Energy（能源）、SmartThings Pet （寵物）與SmartThings Cooking（烹飪）功能，完整涵蓋智慧居家所有角落。三星亦與Philips Hue合作，將Philips Hue Sync直接與Galaxy裝置整合，使智慧居家照明與音樂同步。

不僅如此，憑藉SmartThings與Matter整合，加上三星與Home Connectivity Alliance（HCA）成員的努力，無縫串聯體驗將拓展至三星生態圈之外。Google與三星已攜手為Matter裝置新建多管理控制功能，實現跨平台搜尋與串聯裝置。憑藉此合作，未來串聯居家將涵蓋更多裝置惠及更多用戶。

Bixby亦進一步與SmartThings進行深度整合，開發者可利用此工具，打造升級的智慧語音控制體驗。Bixby為三星廣為人知的語音助理平台，現已進化成可個別控制Galaxy裝置，甚至為三星生態圈中跨裝置體驗的智慧終端解決方案。現在，開發者可借助全新Bixby Home Studio推出SmartThings平台專用的差異化與客製化體驗；此外，Bixby自11月起將支援拉丁美洲西班牙文，造福更廣大用戶。