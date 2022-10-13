桃園市13日新增5729本土個案，較昨天上升13.94％，其中65歲以上個案占8.82％、18歲以下個案則占19.74％。衛生局長王文彥表示，「0＋7」新制度後，出入境旅客人數漸增，疫情持續高原期波動且將進入流感流行，呼籲流感與新冠疫苗都要儘速打好打滿。

王文彥說，流感與COVID-19疫苗可同時或間隔一定時間接種，並不影響疫苗的有效性或安全性，民眾可於13區衛生所或就近於280家醫療院所的流感疫苗特約門診接種疫苗，相關院所資訊可上衛生局網站查詢。

王文彥指出，「0＋7」新制入境民眾無須進行居家檢疫，若沒有相關症狀可搭乘大眾運輸工具返家，自主防疫期間持2天內快篩陰性的證明即可外出。衛生局提醒民眾仍須落實個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，或進出高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

王文彥另提及，截至13日，桃園市居家照護共3萬4221人在案，照護案件累計79萬6467人，已完成79萬1310人，累計完成率約99.4％。桃園專責ICU開設41床、收治33人、空床數8床；專責病房543床，收治288人，空床數255床，收治比率約53％，醫療能量充足。