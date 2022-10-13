被列入世界四大設計獎項之一，有「東方設計奧斯卡獎」美譽的日本「優良設計獎」（GOOD DESIGN AWARD），日前公布2022年獲獎名單，OPENTIX 兩廳院文化生活在全球21個國家，5715件參賽作品中脫穎而出，獲得日本優良設計獎的百大設計獎，成為台灣首度獲此獎項的軟體服務平台。

優良設計獎（GOOD DESIGN AWARD）是日本設計振興會（日本デザイン振興会）於1957年開始舉辦，為針對全球各式設計進行一年一次徵選與評論，是日本唯一對整體設計品質公開評鑑的國際知名獎項獎項，在全球設計產業中具相當影響力，而且唯有榮獲優良設計獎的設計，才可獲准使用其獲獎標誌「G-Mark」，代表「好設計」的指標。

2022年日本優良設計獎以「交意」與「交響」為主題，評選出最新的獲獎作品及BEST 100作品。主辦單位於官網公布獲獎作品名單，OPENTIX獲得GOOD DESIGN BEST 100獎項，評審肯定「OPENTIX除了以獨家販售的節目及內容吸引消費者之外，更整合了多元的服務，例如在COVID-19疫情期間推動線上展演活動，以及提供疫情團隊補助方案（雨天撐傘專案）。

至今已有36萬名使用者，透過OPENTIX購買超過330萬張票券。OPENTIX有許多值得公共部門及機構學習之處，包括將BI智慧銷售分析工具運用於決策與管理，因此獲得高度評價。」

OPENTIX由國家兩廳院與廣達電腦廣達研究院共同開發，自2021年4月正式上線，目前累積近50萬會員。兩廳院副總監許美玲表示，團隊做了很多努力，期待OPENTIX不只是售票系統，而是可以串接場館、民眾、藝術家及表演團體，成為更多人接觸藝文的入口，打造文化生活的平台。疫情期間推出OPENTIX Live，與表演團隊共同展開新的表演模式，提供觀眾不同的觀演選擇，此外，也推出表演團隊、場館合作線上旗艦場館等多樣服務。

日本「優良設計獎」（GOOD DESIGN AWARD） 官網公布2022年獲獎名單https：／／www.g-mark.org／award／。OPENTIX兩廳院生活獲選「GOOD DESIGN BEST 100」https：／／www.g-mark.org／award／describe／54393。