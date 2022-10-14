金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2022年8月底，國銀對中小企業放款餘額9兆898億元、月增262.11億元。累計前8月國銀對中小企業新增放款達4011.46億元，為同期第三高，與年度新增3500億元目標的達成率為115％。
金管會統計，截至8月底，國銀對中小企業放款餘額為65.4％、月減1.1個百分點，占民營企業放款餘額比率為68.8％，月減1.12個百分點。中小企業平均逾放比0.27％，持平7月底狀況。
國銀前8月對中小企業新增放款4011.46億元，但遜於去年同期的5807.48億元及2020年同期的5625.79億元，為同期第三高。銀行局副局長童政彰分析，主因前2年提供的相關紓困貸款推升放款動能，今年隨著貸款將陸續屆期，部分企業開始按月攤還本金所致。
今年前8月對中小企業新增放款較多的前五大國銀，依序為一銀433億元、永豐銀369億元、土銀333億元、中信銀330億元、兆豐銀290億元。以放款餘額觀察，前五大國銀則為一銀9097億元、合庫8328億元、臺企銀7150億元、華銀6797億元、兆豐銀6261億元。
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