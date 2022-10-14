北市一名劉姓年輕男子，日前晚間拖著緩慢的步伐、面有難色地走近內湖分局文德派出所，劉男向值班員警劉仲軒表示自己身體不適，請員警協助後，即虛弱地癱坐在地上。
值班員警見狀立即請副所長陳明昶協助，副所長查看劉男身體無明顯外傷，當下測量其體溫發現稍微偏高，除提供椅子給劉男稍作休息外，並請員警通知119救護車到場協助救護，經救護人員到場初步診斷，確認劉男生命安全無虞後，再合力將他送往聯合醫院忠孝院區診治。
北市一名劉姓年輕男子，日前晚間拖著緩慢的步伐、面有難色地走近內湖分局文德派出所，劉男向值班員警劉仲軒表示自己身體不適，請員警協助後，即虛弱地癱坐在地上。
值班員警見狀立即請副所長陳明昶協助，副所長查看劉男身體無明顯外傷，當下測量其體溫發現稍微偏高，除提供椅子給劉男稍作休息外，並請員警通知119救護車到場協助救護，經救護人員到場初步診斷，確認劉男生命安全無虞後，再合力將他送往聯合醫院忠孝院區診治。
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