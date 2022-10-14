莫德納次世代疫苗9月24日起陸續開打，近期更擴及18歲以上族群。中央流行疫情指揮中心今公布最新症狀統計，發現接種3天內最常見的不適症狀為注射部位疼痛、腫脹及疲倦，但在7天內均有所緩解。

指揮中心發言人莊人祥表示，V-watch蒐集了2662名次世代疫苗接種者的資料，其中接種追加劑第1劑的對象有900人、追加劑第2劑有1486人、追加劑第3劑則有276人。除了第3劑，其餘都以女性居多。年齡分布上，第3劑有45％是50～60歲，其他都以18～49歲居多。

根據統計，接種次世代疫苗後，最常見的症狀是注射部位疼痛，在接種3天內出現的比例介於49.8～57.5％之間。其次則是注射部位腫脹，介於26.5～34.1％之間，以及疲倦，25.5～29.4％之間。其他症狀則有肌肉痠痛（15.4～19.2％）、頭痛（13.7～14.9％）、發燒（5.9～9.1％）、嗜睡（6.5～8.6％）、發冷（4.9～10.9％）等，不過在接種後7天內，出現症狀的比例都有所減少。

莊人祥表示，去年單價莫德納追加劑出現發燒的比例為13～15％，以發燒而言，次世代疫苗比單價疫苗追加劑低。接種後7天內，不適症狀都趨向緩解，7日內的全身性症狀以疲倦、肌肉痠痛、頭痛為常見，局部不適則以注射部位疼痛、腫脹為常見。