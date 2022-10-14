「2022世界音樂節@臺灣」今舉辦開幕記者會。（文化部提供）

「2022世界音樂節@臺灣」（World Music Festival @Taiwan 2022）今（14日）舉行開幕記者會。活動今起在臺北大佳河濱公園熱鬧登場，今年世界音樂節重磅回歸，除恢復往年活動規模，採雙舞台演出，邀請來自韓國、澳洲、馬來西亞、日本、菲律賓、愛沙尼亞等多國藝人及樂團，更集結包含陳建年、以莉・高露、舞思愛、葉穎、蘇珮卿、明馬丁、百合花、東京中央線等曾獲金曲獎、金音創作獎肯定的多組音樂人，超過23組超強國內外卡司，將引領觀眾感受各種不同類型特色音樂的美妙波頻。

今記者會邀請來自韓國伽倻琴絃鳴三重奏Hey String、馬來西亞傳統歌謠跨界搖滾Alena Murang、客家才女創作人黃珮舒、傳奇雙擊黃瑞豐與吳政君及剛奪下第33屆金曲獎《最佳台語專輯獎》的百合花現場演出，為接下來三日活動揭開序幕。其中，Alena Murang曾在2018年來到世界音樂節，並表示很開心可以再次來到「世界音樂節＠臺灣」演出，希望藉由這次演出帶給臺灣民眾不一樣的音樂聆聽感受。

今年主題圍繞「音樂無所不在」，首推跨域演出，獨家企劃包含音舞共生、落日瑜珈等節目內容，以音樂為中心向外延伸生活，從身體開始串聯不同面向的世界音樂，以輕電音及古老樂符結合街舞、瑜珈帶來限定版演出，帶領國內外樂迷展開全新體驗。今首登場的My Music自製節目「萬秀孫代客洗衣」Podcast，由主持人張瑞夫、空靈嗓音獨立女聲葉穎在大舞台上展演。除了獨家企劃節目，周邊活動內容更精彩，包含FOCA福爾摩沙馬戲團高蹺遊行、金氏世界紀錄保持人楊元慶溜溜球演出，以及大小朋友皆喜愛的夢幻泡泡秀與氣球派對。