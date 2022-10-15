氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，呂宋島東方海面的熱帶低壓，才是唯一有威脅的，其「路徑潛勢預測」與最新(14日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬類似，大致通過巴士海峽，之後略微北偏、再轉西南進入南海。路徑皆存在略偏北接近台灣或略偏南接近呂宋島的「不確定性」。有發展為輕颱的趨勢，並將與東北季風產生「共伴效應」，為迎風面帶來「致災性降雨」；也因「氣壓梯度」增大，而帶來強風的威脅，都應謹慎防範。

吳德榮說，最新(14日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日熱帶低壓外圍水氣影響，苗栗以北及東半部有局部雨，北部山區、東北部雨勢較大，請注意！中南部山區亦有局部短暫雨的機率。北台仍偏涼，中南部日夜溫差大。各地區氣溫：北部22至27度，中部20至33度，南部21至34度，東部20至32度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日、下週一(16、17日)因「共伴效應」，北部、東半部有「致災性」的大量降雨；其他地區有局部雨，局部地區有較大雨勢。台灣附近「氣壓梯度」增大，各海面及陸地，需慎防強風。下週一冷空氣南下，各地氣溫降，北台濕冷，下週二(18日)北部、東半部仍有明顯降雨，中南部降雨停歇，北台濕冷，中南部早晚偏冷；平地最低氣溫降至17度左右。

吳德榮提及，下週三、四(19、20日)天氣漸趨好轉，迎風面仍有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲；下週三北台偏冷，中南部早晚冷；下週四氣溫漸升，各地早晚仍偏涼，中南部日夜溫差大。