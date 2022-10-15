2022世界音樂節今晚繼續在台北大佳河濱公園高歌。（風潮音樂提供）

2022世界音樂節14日起連3天在台北大佳河濱公園8-9號水門登場，第一日的媒合會是世界音樂節歷年來的重點節目，精選幾組優秀的國內樂團，其中臺文樂團裝咖人一致獲得策展人好評，並在演出橋段帶著現場觀眾一起大喊「代代出狀元冇？有喔」，將北管與搖滾巧妙融合，其演出極具台灣特色讓策展人印象深刻。今（15日）下午將有來自馬來西亞的婆羅洲沙貝琴女神 Alena Murang 登場，晚間則有阿美女聲以莉高露、知名豎琴演奏家蘇珮卿和臺灣鼓王黃瑞豐演出。

14日晚間登場的「金音仨」，是由3位獲金音獎肯認的樂手在舞台上同時競奏，打擊樂手吳政君、印度塔布拉鼓手若池敏弘、12弦吉他手David 陳思銘，一首〈走在絲路上〉帶著大家走進絲路冒險，David 陳思銘更為了世界音樂節寫了一首七拍的藍調歌曲〈Living in a strain〉，他說：「因為有兩個優秀的鼓手，所以寫了這首拍子比較有趣的作品。這首歌雖然歌詞比較憂鬱，就像現在的社會每天都看到很多令人擔憂的新聞，但還是希望可以用音樂陪伴大家。」

客語歌后黃珮舒也帶著台北愛樂室內合唱團，走出戶外，站上世界音樂節大舞臺，接連唱了八首客語歌曲，只見客語聲樂女神黃珮舒身穿一襲白色長裙，用優美的歌聲洗滌週五晚上的辛勞。