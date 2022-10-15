高雄市林園區日前有名清潔隊員，站在垃圾車後方，因垃圾車還在行駛當中，該清潔員正在整理廚餘桶，疑似重心不穩不慎摔落地面，已送醫救治，所幸無大礙，其影片也網路上曝光；網友一見影片搖頭「好險後面沒車」、「不當的作業方式，垃圾車行進中手要緊握欄杆」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段16秒影片，影片中有位清潔員站在垃圾車後方，也可見該垃圾車正在行駛中，其行駛速度不慢，而他頭戴安全帽，左手緊抓著垃圾車上的鐵欄杆，而右手則是在移動車上的2桶廚餘桶，他先將1桶廚餘桶拉到左側，但另1桶廚餘桶疑似卡住，他便放開握欄杆的左手，用雙手要將廚餘桶拉起，豈料，他在調整卡住的廚餘桶時，疑似重心不穩，整個人摔落垃圾車。

清潔員在行駛中的垃圾車後方整理廚餘桶，移重心不穩慘摔地面。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

清潔員在行駛中的垃圾車後方整理廚餘桶，移重心不穩慘摔地面。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

影片一出，網友紛紛留言表示「掉下去了」、「人勒！」、「也太擅用時間了，危險」、「辛苦了，希望平安」、「好險後面沒車」、「垃圾車的護欄好重要喔」、「不當的作業方式，垃圾車行進中手要緊握欄杆，不可再做這些工作」、「行駛中作業，違反作業守則！SOP為落實，要教育訓練了」、「所以清潔人員的安全要受到重視了嗎？」。

據TVBS新聞網報導，高雄市環保局表示，該名清潔員為林園區清潔隊人員，因未依車輛停止間規定作業，而不慎掉落，送醫檢查後無大礙，也已經請該隊長對同仁進行勞教宣導，後續將依職業災害規定進行通報。