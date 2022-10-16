民進黨苗栗縣長候選人徐定禎提出「好客政見」客家政見3大主張，特別由教育環境著手推廣客語文化，主張推動客英雙語教育、發展苗栗客語本位教材，並強化客家文化永續發展，完善「文化新苗栗」城市願景。

徐定禎表示，苗栗縣有超過6成的客家人口，自己也是苗栗土生土長的客家人，客家文化推廣與保存是苗栗鄉親關注的議題，也是縣長人選應具備的基本施政方向。

徐定禎表示，依照客委會今（2022）年3月發表的「110年度全國客家人口暨語言基礎資料調查研究」，調查結果顯示，約有466.9萬人符合《客家基本法》客家人定義：「具有客家血緣或客家淵源，且自我認同為客家人者」，占全國人口19.8％，而各縣市客家人口比率排名上，苗栗縣以62.5％成為全台客家人口第2大縣，他的「好客政見」3大主張，就是要照顧苗栗客家鄉親，推廣客家文化永續發展。

第1主張是「從客語托育中心到推動客英雙語教育」搭配中央政府「推動國家語言整體發展方案」及「2030雙語政策」雙軸並行政策，落實國家語言保存與發展，也致力提升學子英語力，在這兩軸線上，能爭取更多的預算支持。

徐定禎以苗栗縣僑育國小為例，為縣內首座以客英雙語轉型實驗小學，成功獲得客委會與教育部等資源挹注，不但兼顧語言傳承，更能透過雙語教學讓孩子有更強競爭力。

第2主張「協助教育現場補強師資、發展苗栗客語本位教材」由縣府成立教材編寫中心，結合108課綱與十二年國教，以華語書寫，融合客家生活文化，發展苗栗的客家本位教材，進而，在縣內重點客庄地區實施，讓孩子在學習過程了解自己家鄉，自己族群的文化。在機制與預算上，結合客家委員會與教育部資源，持續補強教育現場師資可能不足的問題，也要建立獎勵制度，讓縣府做學校做老師的後盾。

第3，徐定禎主張「強化客家文化永續發展」：充實客庄藝文能量，提供社區藝文團隊支持，持續養成客庄藝文能量；打造在地文化節慶，積極協助在地團隊與公所，結合在地藝文能量與人才，發展自己獨特地方日，搭配相關活動與民間力量，深化對在地支持，永續客庄發展；推動精彩在地客庄大節，縣府主動協助地方辦理縣內重點客家大節，以最精采的文化內涵，成就客庄文化大縣。