南投縣信義鄉1名26歲竊盜慣犯松姓男子，去年8月與朋友到某會所飲酒，席間因陪酒女子與朋友起糾紛，扭打之下失手把莊姓友人打死，將屍體丟棄山崖還棄車逃逸，事後辯稱當時雙方互毆，他是正當防衛反擊，但法官認為他先動手，對方倒地後又持續攻擊，非正當防衛，二審依傷害致死罪判8年。

判決書指出，松男前年年8月1日20時至南投縣某會所飲酒唱歌，席間有陪酒女子，晚間22時松男與莊男因陪酒女子問題引發口角爭執，松男主觀上雖無殺人意思，但仍毆打對方頭部、臉部，對方摔到時還遭狂踢腹部，造成對方因顱內損傷死亡，之後開車載著莊男的遺體至南投縣某山區，將屍體往山崖下丟棄，最後在車上休憩至晚上後棄車逃逸。

松男遭逮時向警方供稱，當時2人扭打在地上，他曾打莊男頭部，又出腳踢對方腹部，強調自己是正當防衛，法官認定上述說法與鑑定報告吻合，認定被害人莊男死亡結果與松男毆打頭部具有因果關係，松男顯非正當防衛，依竊盜等部分犯行，判刑一年六月，可易科罰金，傷害致死與遺棄屍體罪，判刑八年。

案經上訴，高等法院法官考量松男犯後坦承犯行、未達成調解，考量其為高中畢業智識程度、從事園藝，月薪約為新臺幣1至2萬元，經濟狀況貧困，未與家人同住，其一人獨居，一審量刑妥當，維持原判，其中竊盜罪判刑確定，傷害致死等罪可上訴。