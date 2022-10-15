盧秀呼籲南投鄉親支持好縣長、好鎮長，為許淑華與吳大村拉票、投票、催票。（許淑華競辦提供／楊靜茹南投傳真）

許淑華與吳大村在集集鎮的聯合競選總部成立，他們在鄉親簇擁下進場。（許淑華競辦提供／楊靜茹南投傳真）

許淑華昨參加台中市長盧秀燕主辦的「十全十美、女力挺台灣」造勢活動，強調南投、台中是密不可分的生活圈，誓言打造中投好生活。（許淑華競辦提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長候選人許淑華昨參加台中市長盧秀燕主辦的「十全十美、女力挺台灣」造勢活動，強調南投、台中是密不可分的生活圈，誓言打造中投好生活，她與集集鎮長候選人吳大村15日在民生路成立聯合競選總部，盧秀燕特地到場助講，強調：「我在立法院親眼見證許淑華守護南投，絕不妥協，一定是好縣長，呼籲南投鄉親支持好縣長。」

許淑華與吳大村在鄉親簇擁下進場。當盧秀燕再度與高人氣許淑華合體，台下鄉親響起熱烈掌聲，盧秀燕不僅祝福許淑華生日快樂，更要為許淑華強力助選。盧秀燕說，她和許淑華曾是立法院同事，在國會親眼見證許淑華為了守護南投，絕不妥協，所以被譽為「神力女超人」，對不公不義的事都勇於發聲，除奸扶弱、守護地方。

盧秀燕強調，南投縣必須要有一個好縣長，能夠整合區域縣市與地方鄉鎮。鄰近縣市長、地方鄉鎮長與南投縣長齊心合作打拚，才是鄉親的最大利益，「淑華的目標就是建設地方，讓鄉親過好生活」，呼籲南投鄉親支持好縣長、好鎮長，為許淑華與吳大村拉票、投票、催票。

許淑華感謝盧秀燕、南投縣長林明溱為她站台，更感謝集集鄉親長期對她的支持。許淑華說，她擔任立委在中央爭取經費，投入集集鎮建設，尤其是堤防改善、護岸修復工程，守護鎮民生命財產安全。未來擔任縣長，由集集領頭促進周圍鄉鎮發展，擦亮集集的自行車低碳旅遊招牌，增添夜間光雕景點，吸引更多國人來南投旅遊，為台中、南投更好，升級中台灣努力打拚。

盧秀燕致贈許淑華好彩頭，期許她參選南投縣長拔得頭籌，另林明溱為候選人披掛綵帶，期許在場的候選人都能一同打出一場漂亮的選戰。支持群眾搖旗吶喊「盧秀燕凍蒜、許淑華凍蒜」氣氛熱絡。