邊境解封但機票也跟著漲價，旅遊電商易飛網今日宣布，「ITF線上旅展」首波活動「One night in日本」明（18）日上午10點18分開跑，日本熱門航點東京5日＋1晚萬元有找，沖繩4日＋1晚6000元有找，限時限量100名。

易飛網董事長周昀生表示，疫後出國旅遊成本提升，不少國人望之卻步。易飛網早早與航空公司合作包機，提供國人貼近疫情前的旅遊價格。

2022 ITF台北國際旅展11月4日至7日舉辦，易飛網「ITF線上旅展」則於10月18日至11月7日登場，首波主打「One night in日本」，東京5日＋1晚住宿8888元起（未稅）、沖繩4日＋1晚住宿5888元起（未稅），一律含機上餐及20公斤托運行李，11月1日至30日天天出發，旅客可享「免簽證、免隔離、免篩檢」的「3免」，限量搶購100名，詳見易飛網官網「One night in 日本」（https://event.ezfly.com/tw/onenightinJP/onenightinJP.html）。

其他優惠包括，東京5天4夜線上旅展1萬9900元，入住1晚東京巨蛋飯店；沖繩4天3夜1萬6900元起，入住3晚市區飯店。自由行方面，沖繩機加酒4日自由行最低9999元起、東京機加酒5日自由行最低1萬2900元起。

東南亞旅遊部分，越南峴港包機行程12月啟動，將推出4天3夜線上旅展優惠價2萬3900元起；另有峴港機加酒4日自由行1萬6900元起。