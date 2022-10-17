尋求連任的金門縣長楊鎮浯今(17)日上午召開記者會點名對手陳福海是阻撓小三通復航的「重量級候選人」，陳福海競選辦公室晚間發表聲明表示，小三通為金門民生、經濟的重要發展支柱，更是兩岸和平重要的橋梁，只要是對金門福祉有利的政策，皆正面支持。

陳福海競選辦公室表示，小三通開放對金門未來發展至關重要，而開放的時間亦須兩岸領導人的智慧與溝通，陳福海絕不會因選舉而犧牲金門鄉親的利益；同時也呼籲關心2022選舉的候選人或選戰團隊，應更加重視金門自身的施政作為及正視自身施政問題，更須面對來自兩岸和國際情勢下的挑戰，無論任何競選團隊，以負面的選舉伎倆、不實指控或不當聯結，沒辦法為金門帶來正向的發展。

陳福海競選辦公室也指出，金門環境地理位置特殊，陳福海希望兩岸能秉持共融互利的發展共識，讓金門能以和平經貿特區的角色推動各種有利於兩岸民生、經濟、文化交流與人民互動往來的積極政策與作為。未來也將堅定的以正面、理性、和平的方式，來推動金門兩岸非戰爭和平區，為金門打造嶄新的發展基石與堅實的道路，以實現以和平的模式帶動區域整體發展的國際政治新典範。