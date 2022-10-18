俄烏戰爭爆發以來，已有多名俄羅斯富豪和公司遭受歐美多國制裁，傳有俄羅斯公司擬在香港註冊以逃避相關制裁。香港非營利組織「本土研究社」調查發現，近兩年在港註冊、名稱含有「俄羅斯」或「Russia」的新公司與去年同期相比，有明顯增長趨勢。

香港《星島日報》報導，本土研究社研究員近日翻查過去近兩年港府公司註冊處新註冊及已更改名稱的公司名單，發現自今年2月24日俄烏戰爭爆發以來，至10月10日，名稱含有「俄羅斯」或「Russia」新公司在香港註冊已有35間；相比去年同期（2021年2月至10月），只有13間這類新公司註冊，確實有明顯增長的趨勢。

本土研究社指出，註冊名稱有「俄羅斯」的公司未必是來自俄羅斯，也可能是往俄羅斯投資的業務性質，或是與俄羅斯無關的空殼公司。現在的整理沒有做進一步的公司查冊，尚未能夠從董事背景估計資金來源。但即使如此，「俄羅斯」公司註冊的數字，仍可視為香港與俄羅斯之間更緊密經濟聯繫的某種反映。

本土研究社還表示，若按公司名稱估計業務性質，有一間「國際金融」公司（俄羅斯古戈爾銀夯國際金融集團有限公司）曾在今年5月註冊，有4間能源公司是自俄國入侵烏克蘭後半年註冊，數量多於入侵前半年（2間），值得留意。從2021年至今的62間新註冊公司中，至少26間有酒業相關名稱，然而當中不少名稱有相當重疊，業務是否真正與酒業相關不得而知。