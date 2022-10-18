資深藝人楊繡惠（楊秋惠）今（2022）年5月因為突然與白雲（李國弘）發出十指緊扣、摟腰搭肩的照片震驚娛樂圈，不過兩人事後也緊急開直播表示「我們還是做平凡的朋友比較好」，儘管是好友互開玩笑，卻也帶動網友討論。

近日曾與楊繡惠傳過緋聞、團體「台一線」歌手阿文，卻突然被楊繡惠踢爆到處借錢，身為阿文師傅的白冰冰（白雪嬅）也忍不住發聲了。

楊繡惠控台一線阿文逢人借錢！發文疑指對方騙光老奶奶積蓄

楊繡惠9月30日於臉書貼文中指控旁人騙取他人錢財，「今天我才知道很多人利用粉絲的偏愛而予取予求，這真的是很可惡的事，有的是年老的婆婆，有的是辛苦賺錢的人，為了你們的需求讓這些人賣血給你們花錢，下輩子你們應該是豬！雞！鴨！魚！」，甚至透露有位老奶奶遭騙光積蓄，當事人對她置之不理，導致老奶奶現在在大樓當清潔工。

事隔9日阿文在臉書寫下「這一輩子在為人處事上，都要記得『飲水思源』4個字」，卻遭楊繡惠留言痛罵「Ｘ！你有嗎？你配說這句話嗎？要我跟你粉絲說你的作為嗎？」直指對方表裡不一、逢人借錢，「等他明天醉醒就會後悔莫及了」，痛批阿文「你就認真借錢吧」、「你敬業的借錢吧！包括粉絲」，雖然貼文與留言遭到刪除，不過卻還是讓許多網友認為阿文正是楊繡惠先前發文所指對象。

楊繡惠在13日於臉書開直播和粉絲互動，表明自己所言不假，「我這個人不說假話，不做齷齪的事，有什麼我就說什麼，我說的一定是老實話」。

找粉絲借錢惹楊繡惠暴走

據《自由時報》報導，楊繡惠曾詢問阿文是否向她粉絲借錢，阿文回應沒有，楊繡惠接著要他發誓，阿文則說沒做的事為什麼要發誓，粉絲也說阿文沒借錢，直到楊繡惠改問「他是用什麼名目跟你借錢？」，粉絲才脫口說出「他就是一直說沒有名目」，阿文聽完對話錄音後才坦承「有啦，應該是有一次我喝醉才跟他借」，先前阿文想購入價值385萬元的賓士，楊繡惠還幫忙殺價，後來得知借錢一事讓她超級吐血，「我才開285萬元的賓士，以為他過得很好，結果馬上就有人來跟我說阿文來借錢」。

另據《ETtoday星光雲》報導，阿文對於楊繡惠指控回應，楊繡惠很照顧晚輩，之所以否認借錢是怕她擔心，關於幫忙賓士殺價一事，他則解釋，「因為姐（楊繡惠）認識賓士的董事長，我有位長輩想買，所以我幫問能不能幫忙講價，而引發誤會」。

阿文臉書曝光借錢原因！師傅白冰冰叩首：勿一再網路公審

阿文15日也終於更新臉書，坦言自己從小與母親相依為命，「直到媽媽病床上攤了10年，遇到任何問題，我都是自己面對，母子倆無力的淚眼相對，只要努力工作，再苦也總能撐過去」，強調並沒有放棄努力和精進自己，「很感謝主動釋出好意支持我、關懷我、牽成我的朋友，這些都是我繼續努力的動力，由衷的感謝大家，我會繼續加油，也請大家繼續鼓勵和鞭策我，感恩...」。

白冰冰同日也在臉書為阿文發聲，「自己的孩子被欺負了，我卻什麼力道也使不上，只能暗自感傷...也感嘆，科技昌明的今天，網路的盛行，要讓一個人死或活，就在網路世界裡」，雖然演藝圈生存不易，但是白冰冰表示自己對待台一線成員做人、處事、演藝從不寬貸，表示阿文是因為經濟面臨困難，才會向幾位熟識的人開口借貸，「演藝圈是一個有秩序、有規範的團體，大家務必守法，我是很正派經營的公司，當然也捨不得自己的子弟兵被網路霸凌，他們倘若有錯，應直接報警，訴諸法律處理，或告知我來解決，而不是一而再、再而三的在網路公審」。