【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】你的追楓名單也有這裡嗎？京都「貴船神社」11月5日起將舉行「貴船紅葉燈籠」，從叡山電車貴船口站至料理旅館街，以及通往神社的街道都將布置和風燈飾。特別是夜楓搭配參道兩側春日燈籠的紅葉燈廊更是必拍美景。
▲叡山電車在秋季期間也化身為紅葉電車，帶領遊客從車窗盡享京都之秋。 圖：京の奥座敷・貴船もみじ灯篭実行委員会／來源
而搭乘叡山電車往返貴船的路上，也能在貴船口站、二之瀨站觀賞紅葉點燈。當列車行經至市原站～二之瀨站約250公尺長的紅葉隧道路段時，還會把特別放慢速度、關掉車內照明，讓大家從車窗細細品味鋪天蓋地的紅葉景觀。
▲叡山電車窗外紅葉景緻美到令人讚嘆。 圖：叡山電鉄株式会社／來源
京都府 貴船紅葉燈籠
期間：11月5日～11月27日（日落～21:00左右；貴船區至20:30）
會場：貴船神社周邊
（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）
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