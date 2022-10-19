蘋果就在今晚（18日）宣布推出歷來最強大、搭載A15仿生晶片、新增HDR10+的Apple TV 4K，而且價格也是最親民的機款，主打以A15仿生晶片帶來更快的效能和更流暢的遊戲體驗之餘，更能透過HDR10+支援，讓使用者可以在更多電視上，以最高品質觀賞最愛的電影和電視節目，更提供Apple TV 4K Wi-Fi版、64GB 容量，以及Apple TV 4K Wi-Fi + 乙太網路版本，可連接更多智慧家庭配件的網路通訊協定Thread之餘，也可容納更多APP和遊戲的128GB雙倍容量，搭配Siri Remote的全新 Apple TV 4K，定價4490元起，目前在台發售日子未公布。

蘋果全新的Apple TV 4K，可讓用戶在Apple TV+ 中找到屢屢獲獎的影集和電影，以及超過10萬部可供購買或租借的電影和影集，此外也可直接付費訂閱廣受歡迎的串流服務。（蘋果提供）

在 Apple TV 4K 上提供內含超過一億首歌的歌曲資料庫、專業編排的歌單、各式音樂錄影帶，以及更多精彩內容。（蘋果提供）

新一代 Apple TV 4K能為家中最大的螢幕，帶來最出色的影片和音訊能力，其A15仿生晶片為核心，CPU較前一代相比最快可達 50%，及更活潑的UI動畫，而GPU性能亦與前一代相比速度最快可達30%，以提供更流暢的遊戲體驗，同時因支援HDR10+，更能實現內容創作者所想要呈現的所有細節和絢麗色彩，還可透過杜比全景聲、杜比數位 7.1 或杜比數位 5.1 環繞音效，享受音響效果宛若身歷其境的家庭劇院體驗。

Apple Arcade 玩家可使用人氣遊戲控制器，在大螢幕上暢玩屢屢獲獎的優質遊戲。（蘋果提供）

另外透過Siri Remote，使用者可享用點觸式觸控板快速、流暢而精準的控制功能，輕鬆操作 Apple TV 簡潔且優雅的使用者介面，在Apple TV APP中，不僅可取得 Apple TV+ 中屢屢獲獎的影集和電影，以及超過10萬部可供購買或租借的電影和影集，此外也可直接付費訂閱廣受歡迎的串流服務。另外還能安全地連接到相容的智慧家庭配件，包含HomeKit 攝影機、照明和窗簾等，協助實現智慧家庭的真正願景。