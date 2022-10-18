許多民眾出現中暑或發燒情況，都會買瓶電解質飲料飲用，為讓民眾喝得安心，台中市政府法制局特別委託檢驗機構，針對市售10款電解質飲料解析其濃度，結果發現其中4款的電解質含量符合CNS12149運動飲料國家標準，另6款則分別有鈉、鉀、氯離子含量偏高情況。

法制局指出，有感於市售運動飲料或電解質水都含有鈉、鉀、鈣、鎂等「電解質」，許多民眾在運動後、腹瀉或體溫偏高時會購買，藉以補充身體流失的水分及電解質，消保官特別採購市售10款電解質飲料並委託專業機構檢驗解析。

檢驗結果發現，在10款電解質飲料中，包括統一UNI FIT、寶礦力水得、舒跑、舒跑S共4款標註為「運動飲料」者，其鈉、鉀、鎂含量皆符合國家規範標準；其餘6款標示電解質飲料的產品則部分有鈉、鉀、氯離子元素偏高的情況，但因這些飲品不是屬於運動飲料，目前的食品法規對其沒有強制規範。

此外，針對10款飲品的外包裝及營養標示，經台中市食品藥物安全處協助審視後，發現其中1款包裝標示有疑義，消保官說，主管機關已通知業者改善，也提醒民眾選購功能性飲品時應檢視其營養素等標示，依據自己情況使用。