把小確幸變大確幸？6旬婦急匯23萬警銀合作阻詐

從事保全業的6旬王姓婦人，半年前透過網路加入投資群組，曾小額獲利，18日於群組中得知高額獲利投資方法，她立刻到銀行匯款，還聲稱是要交付23萬元貨款，行員機警報警，警方到場她還堅稱「沒問題啦！」，待員警詳述知近期相關投資獲利等詐欺手法後，她才相信遇到詐騙，也順利保住積蓄。

台中第二分局文正派出所警員許皓宇、賴禹橙於18日10時許，接獲國泰世華銀行來電報案「疑似有人遭到詐騙」，員警趕赴現場，該名婦人卻堅持僅為投資匯款「沒問題啦！」。

經警方調查了解，6旬王姓婦人平日職業為保全，存錢並不容易，半年前透過網路加入投資群組，起初確實有小額獲利，18日於群組中得知高額獲利投資方法，不疑有他，立刻到銀行匯款，而於汪姓行員關懷慰問時，王婦聲稱新台幣23萬元係為交付貨款所用。

幸行員見其投信受款戶竟為個人帳戶，察覺異常，進而報警，過程中行員熱心聯繫該投信受款戶的銀行查詢，對方銀行表示該帳戶近日金流十分頻繁異常，員警欲查看群組內的對話及交易紀錄時，王婦卻表示皆依對方要求刪除。

經由員警不斷告知詐團慣用「放長線釣大魚」手法，先讓被害人嚐到甜頭後再投下大陷阱以利一次收割，刪除訊息更是避免遭到警方回查，王婦才相信真的遭到詐騙，非常感謝行員的細心及警方的積極，員警見王婦通訊軟體上仍有許多投資群組，趕緊提醒她近來投資詐騙層出不窮，儲蓄積累不易，投資應尋找合法證券公司協助，莫聽信網路素未謀面之人一面之詞，傻傻投入多年工作的血汗錢。