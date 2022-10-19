前立委黃義交17日晚間墜樓身亡，震驚各界。黃義交豐富的從政經歷被追憶，過去的感情事件也再被提起，其中曾於1998年10月，和當時熱戀中的社交名媛何麗玲一起接受專訪。而何麗玲今(19日)在臉書打破沉默吐露心聲，除了表白「說不惆悵是騙人的」之外，還強調：「我，永遠懷念他！」

何麗玲在臉書發文寫道：生命中會遇到很多人，來來去去，有些人擦身而過，有些人一路同行。時間或長或短，卻免不了曲終人散的傷感，曾經的相處，開心或不開心，都已煙消雲散。

何麗玲表示，昔時分開，我和他微笑說再見，一別多年，再聽到他的消息，竟是天人永隔，說不惆悵是騙人的。面對他用這樣的方式離開，有傷感，當然還有更多的不捨。但我告訴自己，來去皆是緣，這便是人生。

所以，能相聚，就好好在一起；不能見面，就好好思念。人生很多時候，路都是孤單的，那是來自於生命深處最終的荒蕪。

歲月教會我，淡然承受，才是最好的姿態。漫漫紅塵，風雨人生，謝謝他帶給我的美好回憶，我，永遠懷念他！