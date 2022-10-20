疫情指揮中心公布，今天本土新冠肺炎新增3萬9763例、境外移入45例，本土疫情再度跌破4萬例，疫情降溫中，比上周四同期5萬3356例相較，少了1萬3593例，降幅達25.5%，但死亡新增92例，創下8月中旬BA.5疫情以來最高紀錄，其中一名30多歲女性，因慢性骨髓炎長期住院治療，住院期間在院內感染死亡。

指揮中心醫療應變組組長周志浩表示，這幾天病例數有減少現象，是往好的方向發展，但是提醒目前疫情仍在高原期，民眾防護措施仍不能放棄。

指揮中心公布國內本土今天新增3萬9763例，各縣市分佈以新北市最多，新增7431例、台中市5196例、高雄市4687例、桃園市4062例、台北市3781例、台南市3394例。

死亡今天新增92例，創下8月中旬，BA.5疫情以來新高，其中新增一名院內感染死亡案例，為一名30多歲女性，有風濕免疫疾病等慢性病史，曾接種3劑疫苗。5月7日因左腿骨髓炎長期住院，中間使用抗生素治療，10月14日出現雙側肺炎血壓下降，檢驗新冠確診，緊急給予多種藥物治療，仍不幸於隔天15過世，死因為新冠肺炎合併多重器官衰竭。

中重症新增204例，中症124、重症80例，重症新增2例MIS-C個案，其中一名為5歲男童，有先天性心臟病，接種2劑疫苗，8月29日確診新冠，9月25日出現腹痛、嘔吐、頭痛，9月30日就醫，檢查有頸部淋巴結腫及結膜炎，10月1日住院，住院後持續發燒，懷疑MIS-C給予免疫球蛋白、類固醇治療後，病況好轉10月11日出院。

另一名為9歲女童，無慢性病，曾接種兩劑疫苗，9月8日確診新冠，10月1日起右邊頸部腫痛、發燒、喉嚨痛，10月5日至急診，檢查頸部淋巴結腫，發炎指數升高，懷疑淋巴腺炎住院，住院後症狀持續出現皮疹、紅眼、腹痛、血壓偏低，心臟超音波顯示冠狀動脈擴大，診斷為MIS-C，給予免疫球蛋白、類固醇治療後，病況好轉於10月13日出院。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共250例，36例死亡；分別為33例腦炎、26例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、162例MIS-C、2例心肌炎、4例其他（共病、新生兒感染等）及9例家中死亡。