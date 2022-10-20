黃嘉千接受王偉忠在中廣《欸！我說到哪裡了？》節目專訪，被問到近況「你好嗎？」，她僅尷尬笑回：「好！」，隨後在王偉忠的祝福聲中，點頭認同：「每個人都要幸福，這是最重要的」。

黃嘉千聊在《明星養老院》中飾演一位失憶的玉女歌星，她認為明星跟一般人一樣，有老小要照顧。她不認為世界上有完美媽媽，但她很在意關係的修補，因此經常問女兒，有沒有什地方讓她覺得不舒服？女兒都願意說，還能聊內心感受，也會問她，「你願意原諒我嗎？」打破母女上下的關係，因此母女的感情一直很緊密。

她摸索了一陣子，才讓媽媽學會講自己的需求，她甚至還問過媽媽：「有沒有感覺到我很愛妳？」讓媽媽笑呵呵。王偉忠聽了說，「還是女兒好，如果我去問我媽，媽您愛我嗎？我媽只會說，你賭輸啦？」

兩人談到舞台劇《明星養老院》當中黃嘉千的角色很討喜，每次出場都讓觀眾哈哈笑。回顧她女丑路線的第一個角色，就是王偉忠製作的「搞笑very much」，飾演高凌風「風雲法師」身邊的「風風師姐」。

王偉忠說，當年黃嘉千自己跑來毛遂自薦，說想演喜劇，他覺得這個女孩私底下雖然瘋瘋癲癲，可是當年可是玉女形象，這一步跨得很有勇氣。黃嘉千笑說王偉忠給的任務都很難，好在自己從小就喜歡模仿志村健，所以女丑演來很好玩。還透露當年王偉忠訓練她喜感的密招，就是拿著鞋子在旁邊，威脅她說錯了就丟，王偉忠解釋：「那是節目效果，因為喜劇不能用演的，要直覺反應才真實。」