「鄉親來燕會」現場超過500位鄉親湧入支持，盧秀燕懇託北屯鄉親集中選票，挺自家人，讓北屯建設不中斷。（盧秀燕競總提供／潘虹恩台中傳真）

台中市長盧秀燕努力爭取連任，20日把握下班時間，與台中北屯區市議員陳成添在北屯區三官堂廟埕合辦「鄉親來燕會」，和鄉親談市政願景、當面懇託，現場超過500位鄉親到場支持；盧秀燕說，她當市長最能為北屯建設，盼讓北屯建設不斷。

盧秀燕抵達現場後先入廟參拜，在場鄉親也跟著起立，雙手合十虔誠敬拜，祈求台中市運昌隆、全民平安，接著盧秀燕站在民眾面前拿起麥克風分享市政願景；盧秀燕表示，她在北屯區當了6屆立法委員，與在地鄉親情同家人，市長是北屯出身的自家人，鄉親的需求她最清楚，她當市長也最能為北屯建設。

盧秀燕表示，市長會影響地方發展，北屯區國民運動中心在胡志強時期已編列預算，換市長後中央補助的預算又被退回，直到她上任再重新編列，才把北屯國民運動中心蓋回來；現在許多重大的建設如台中巨蛋、國際會展中心、台中市立醫院都規劃在北屯，呼籲北屯鄉親集中選票，挺自家人，不讓北屯建設中斷。

陳成添則表示，盧秀燕常說「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，這1句話令他特別感動，這就是用市民的需求思維推動市政；更表示，盧秀燕從選省議員開始都是90度彎腰鞠躬，現在擔任市長仍然謙遜有禮，對鄉親視如己出，令人敬佩。

陳成添也提到，近日盧秀燕又順利推動重點建設，台中市第1座市立醫院就落腳在北屯，並由優質的醫療團隊中國醫藥大學承接服務，市立醫院完工後就能提供北屯鄉親更完善的醫療服務，但這間醫院要3年後才完工，鄉親要支持2人連任，才能繼續為大家顧好北屯重大的建設。