桃園市先前有118名未滿3歲的幼童遭誤打給「3歲以上兒童及成人」接種的國光流感疫苗，日前網路上出現1名自稱家屬的女網友發文直指自己的孩子因打錯疫苗而死亡，批評衛生局及承接接種業務的台北榮民總醫院桃園把孩子當成實驗品。對此衛生局晚間緊急回應，這是假消息，118名嬰幼兒健康狀態醫院皆在掌握中。

女網友發文寫道「寶寶上周離開我們回天國的家了，10月2日帶寶寶去接種流感疫苗，回來以後寶寶就不停流鼻涕，以為只是小感冒，結果晚上就開始發高燒、嘔吐、腹瀉，這期間打去好幾次桃榮，卻只回復我們是正常反應，後來就打不通了，第2天寶寶開始全身顫抖、意識不清，馬上聯繫了衛生局但還是太晚了，寶寶被接到醫院後沒多久就離開了我們，前幾天朋友看到新聞告知我，才知道寶寶是接種了錯誤的疫苗，衛生局與桃榮只說了很遺憾並說會給1筆賠款...」。

衛生局表示，網路上傳聞嬰幼兒接種流感疫苗後死亡，經市府與北榮桃園分院再次確認，皆未接獲相關訊息，118名嬰幼兒健康狀態醫院皆在掌握中，目前已經報請警察局協助釐清該傳聞消息真偽，並呼籲散布不實訊息，足生損害於公眾或他人者，最高可處3百萬元罰金，呼籲民眾不要以身試法。