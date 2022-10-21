《黑澀會》玉兔今年三月與交往7年的導演男友Howard結婚，並於五月宣布懷孕，如今即將生產的她，因今(21)日凌晨因曬出一張孕婦體內全透視照引起網友不滿，怒斥她不顧寶寶健康拍X光，而在下午玉兔透過社群與經紀人回應此事。

今(21)日凌晨玉兔再度於社群平台中曬出一張類似Ｘ光的孕婦體內全透視照，照片中可見孕婦及寶寶的骨骼都非常的清楚，貼文一出隨即引來網友不滿紛紛留言痛批「這樣輻射劑量會不會太高？對胎兒真的好嗎？」、「孕期可使用X光？」、「不會傷害到？」。

隨後，玉兔在社群中該貼文底下留言及限時動態中解釋：「相信大家看了這張照片也和我一樣震撼，Po這篇圖的原因是代表我現在的心境文字有寫Photo by Prenatalyogacenter，決定再加個中文好了」。

玉兔發限時動態及留言滅火。(圖/玉兔 IG)

除此之外，也透過經紀人出面回應：「這個圖不是她，她是上網看到，有標記照片的出處，她覺得照片很酷也在IG上提到，沒想到分享覺得照片很藝術，讓大家誤會，是誤會一場。」