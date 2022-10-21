台中市長候選人蔡其昌陣營立委張廖萬堅、黃國書、林靜儀及台中市議員周永鴻21日下午開記者會，抨擊台中市長盧秀燕明天可能合體前高雄市長韓國瑜，是否是準備要跟韓國瑜一樣當「落跑市長」選總統，請市長不要迴避問題，向市民說清楚。盧總部則回應，市長周末將參加10多場競選活動，皆尊重主辦單位的規畫、安排。

台中市長盧秀燕明天將出席台中市議員朱暖英競選總部成立大會，韓國瑜也將現身相挺，兩人是否合體成外界焦點。蔡其昌陣營21日開記者會，並喊出「合體落跑跟涉貪，市長出來別再閃」口號，要求盧秀燕出面出清楚。

立委張廖萬堅，外傳韓國瑜明天要來台中還要跟盧秀燕合體，外界都臆測盧秀燕是否會把台中市當跳板，目標則是兩年後的總統，請市長向市民說清楚。

立委黃國書說，盧、韓同質性很高，兩人合體是不是代表盧秀燕要仿效韓國瑜，若選上連任後要馬上準備選總統？台中市議員周永鴻指出，兩人的共通之處明天都會顯現，而他們過去做不好的地方也都會被一一檢驗。

盧秀燕競選總部表示，盧秀燕市長本周六、周日受邀參與10多場競選總部成立，對於相關活動貴賓講者邀約，都尊重主辦候選人的規畫與安排。