次世代疫苗開打1個月，累計接種人次突破百萬，中央流行疫情指揮中心公布各縣市接種情形，台中市接種率10.7％居全國各縣市之冠，已有19.4萬人接種。指揮中心發言人莊人祥表示，在沒有太大的安全疑慮之下，鼓勵符合接種資格的民眾盡速接種。

莊人祥表示，目前莫德納BA.1雙價次世代疫苗已接種101萬2141人次，含本國籍和外國籍，其中99萬8236人次為本國籍；以本國籍接種人數統計，目前符合任一劑追加劑可施打次世代疫苗者，總共有1493萬6373人，其中99萬8236人已接種，接種率為6.7％，台中市是全國接種最好的縣市，已經打了10.7％。

目前國內開放18歲以上民眾，只要完成接種基礎劑，並與前一劑間隔滿3個月以上，即可接種次世代疫苗作為任一劑追加劑。莊人祥提醒，目前國內已有約100萬人接種次世代疫苗，在沒有太大安全疑慮之下，鼓勵民眾如符合接種資格，可向各縣市政府或醫療院所了解接種時間地點，盡速前往接種。