高雄江姓女子一家7口接連染疫，遭到高雄市衛生局疫調，但因江女無法將足跡完整陳述，被衛生局認為是隱匿足跡，對江女開罰30萬元，江女認為當時全家都已經努力拼湊足跡，卻仍遭開罰，因此要求處分撤銷。高雄地方法院認為，江女一家並非對疫調毫無作為，判衛生局敗訴。衛生局21日下午回應，當時防疫措施採「精準疫調」，認為開罰有理，將再提起上訴。

江女認為，當時為了還原一家人的足跡，全家人都盡力回想，更提供發票、車牌號碼等證據給疫調人員調查，但衛生局卻認為江女一家是刻意隱匿足跡，以「擠牙膏式」透漏足跡，開罰30萬元，難認有理。

衛生局回應，去年6月初時值全國三級警戒期間，市府防疫團隊進行疫調時，查確診者共有7筆隱匿足跡不實狀況，包含刻意忽略隱瞞5月29日曾至醫療院所就醫，整體造成疫情風險擴及40餘人，造成疫調困難，抽絲剝繭過程耗費人力追溯發病前14天行程足跡，致使溯源疫調、匡列接觸者延遲3日。

衛生局也表示，參照當時疫情背景，防疫措施乃採「精準疫調」，是以清零為目標早期發現潛在個案迅速篩檢，根據風險擴大匡列接觸者以有效阻斷社區傳播鏈。江姓確診者在疫調過程刻意隱匿足跡事證明確，因此，依違反傳染病防治法第43條第2項規定，處以30萬元罰鍰，已兼顧手段與行政目的間的平衡，衛生局將基於上述理由再提起上訴。