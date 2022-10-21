國民黨立委賴士葆在臉書表示，去年10月質詢 陳明通時，他說 蔡英文任內不會有戰爭，事隔一年再質詢，陳明通再度保證這句話依然有效。事隔幾天，陳明通卻改口明年中共可能以戰逼談。身為國安局長立場反覆，讓人無所適從，也不禁質疑是不是下個月就要選舉，選戰的氣氛濃烈，又要打 抗中保台的牌來鞏固選情，順便為之後的總統大選舖芒果乾之路。

賴士葆指出，前些日子中共對台灣本島發射彈道飛彈，國防部以飛行路經都在大氣層外，對台灣沒有危害，不公布也沒有任何反制，直到日本公布消息才被動發布。此外，中共也對金門外島出動無人機，嚴重的挑釁行為，我方未有任何斷然措施，讓外界質疑這樣的抗中卻不保台，所以是道地的選舉口號。

賴士葆強調，陳明通在立法院信誓旦旦再三保證蔡英文任內不打仗，接著嗆聲中共武力犯台不會贏，過一天再說 #明年會以戰逼和，一切都是陳明通說了算嗎？這樣的國安局長把大家搞得惴惴不安。