法國媒體「重點週刊」（Le Point）本期以台灣為封面，指出高雄很可能是大陸進犯的首要目標。前進黨立委郭正亮表示，第一次聽到高雄，他也嚇一跳，對岸若登陸高雄後往北打，就要打很久，邏輯有點不通。

針對攻台的目標，郭正亮21日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，以前聽到大部分是淡水、桃園，第一次聽到高雄，他看到也嚇一跳，該外媒的軍事情報不知從哪裡來的。因為對岸最大的戰略是佔領首都，戰爭就可以結束了，怎麼會從高雄打，那戰爭要怎麼結束，豈不是又要往北打，邏輯有點不通。

郭正亮接著指出，高雄當然不是科技重鎮，因為路竹工業園區沒有做起來。因此他想半天想不出原因，以軍事戰術而言，也不該從高雄開始打 。

主持人盧秀芳猜測，會不會高雄綠到出汁。因為是南部，而高雄是民進黨的聖地之類的，若拿下高雄，民進黨的信心就可以瓦解。

郭正亮指出，可是2018年韓國瑜贏過高雄市長選舉，距離現在也沒多久。徹底最綠的應是台南，台南已經很久沒有政黨輪替。而美國所有的文獻幾乎都認為目標是北台灣，擒賊先擒王，打仗都是如此，比如俄羅斯一開始也想打基輔，但哪裡會知道機場還沒有搞好。 基本上都希望速戰速決，也就是打下首都，就可以宣告戰爭勝利，歷來都是如此，除非不是要結束戰爭。而只是要做懲罰，懲罰式的進攻當然就有可能。

主持人問到，若打高雄，高雄撐得住嗎？郭正亮表示，他是陸戰隊，就在高雄左營當兵，高雄主要是海軍陸戰隊和海軍，但反登陸部署主要並不在高雄，像淡水河就有反登陸部署。不過，若登陸高雄後再往北打，就要打很久，這在戰術上真的怪怪的。