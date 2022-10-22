高雄市長陳其邁美濃後援會與民進黨高雄市議員第一選區林慧欣今天上午共同成立聯合競選總部，現場15000名熱情民眾不畏雨天紛紛湧入，陳其邁稱讚林慧欣是年輕有能力的候選人，呼籲鄉親要讓他與林慧欣一起當選為高雄打拚。(林慧欣服務處提供／林雅惠傳真)

高雄市長陳其邁美濃後援會與民進黨高雄市議員第一選區林慧欣今天上午共同成立聯合競選總部，現場15000名熱情民眾不畏雨天紛紛湧入，另有歌手許富凱及許志豪到場相挺，陳其邁稱讚林慧欣是年輕有能力的候選人，呼籲鄉親要讓他與林慧欣一起當選為高雄打拚。

陳其邁與林慧欣的美濃後援會競選總部成立大會上，立法委員劉世芳、邱志偉、邱議瑩及李昆澤接力上台助講，議員邱俊憲、高閔琳、何權峰，同屬邁盟的洪村銘及湯詠瑜人形立牌也到場聲援，展現議會拚過半的決心，現場更有許多客家青年到場力挺，並由會長曾振寧代表授旗，帶領各區的客家鄉親用行動支持林慧欣，象徵客家青年連線，年輕接棒未來。

劉世芳說，林慧欣從初選跟著立委邱議瑩到現在，走遍了大旗美選區，懇求各位鄉親給具有專業、教育的林慧欣服務的機會，也要拚出大旗美地區史上第一席女性市議員；邱志偉用客語推薦林慧欣，是他看過最優質的議員候選人，未來進入市議會一定1天當2天用，11月26日一定要陳其邁一票，林慧欣一票，林慧欣是關鍵的一席，讓高雄市議會過半，市長陳其邁才好推動市政。

邱議瑩說，林慧欣跟著她從拿著麥克風掃市場到一步一腳印深入選區，深刻體會到大旗美選區沒有一位了解教育的議員，所以選擇投入選舉，要為教育發聲，林慧欣不僅具有教師身分，也是一位新手媽媽，這雙重身份讓她更懂得偏鄉孩子的教育，要鄉親集中選票支持林慧欣。

陳其邁推薦客家妹林慧欣是有能力的新人，大旗美地區從1981年到現在，沒有出現過民進黨在地的女性市議員，對於林慧欣辭去教師職務投入參選，感到高興並給予鼓勵，相信林慧欣擁有教育的專業以及對於客家文化的熱愛，一定能為大旗美9區的鄉親服務。

陳其邁表示，林慧欣在擔任市府祕書期間，推動大旗美東9區的觀光產業，也熟稔高雄38區的業務，尤其近來高雄各項大型活動都是林慧欣協助推動，讓全國看到高雄，也讓世界看到高雄，希望鄉親讓具有國際觀、熱愛鄉土、具有客家意識的林慧欣順利當選。

陳其邁也說，自己在擔任市長期間，正好是疫情較為嚴重的時刻，他強烈要求市府團隊，要在美濃單獨設立疫苗施打站，因為許多在地的長輩移動不便，大部份的長輩也只使用自己的母語客語，因此要讓他們在安心的環境下接種疫苗，而在疫情穩定後，疫苗施打站的美濃國中體育館，也將重新整建為美濃運動中心，相信美濃運動中心未來不只是運動中心，而是美濃人情感聯繫的中心，拜託各位鄉親，要讓陳其邁當選，再拚4年，高雄起飛，也要讓林慧欣當選，力拚大旗美東9區第一位女性市議員，一起攜手同心讓高雄起飛。

林慧欣用客、閩、華語跟所有到場支持的鄉親感謝再感謝，呼籲所有的鄉親都能成為她的總幹事，讓擁有教育專業、年輕活力及疼惜在地的她進入議會為鄉親服務。