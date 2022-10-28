高雄中油大林煉油廠發生氣爆案，高雄市長陳其邁震怒痛斥，中油非常不應該，將重罰530萬元，且要求中油1周內提出調查報告結果，陳其邁28日中午親自到中油大林廠針對設備、消防等公安事項全面檢查，他也要求中油董事長李順欽必須為此次氣爆案向大眾道歉。

陳其邁表示，他偕同環保局、工務局、經發局、勞工局等局處執行全區公安檢查，也要求中油必須在1周內提出調查報告，且大林煉油廠第三重油脫硫工場改善前不得復工，此次中油大林廠未落實工安工作，造成大林蒲地區居民恐慌，他已當面要求李順欽向大家道歉。

對於大林蒲遷村進度，陳其邁指出，目前已經召開3次會議，大多數居民也都已經取得共識，但還有一些涉及經費的配套細節需要與行政院密集溝通，在年底就會加速遷村腳步，遷村關係到居民的公共安全及空汙改善，經過與經濟部、居民多方溝通，目前3方的共識度愈來愈高。

對於國民黨高雄市長參選人柯志恩對陳其邁選後才要啟動遷村有意見，陳其邁回應，相關程序現在都在進行中，但有些事項牽涉到經費增加的問題，必須跟中央溝通、討論，未來會加速遷村的腳步，預計在年底就會開放民眾登記。