高雄中油大林煉油廠27日晚間發生氣爆，市長陳其邁怒罰中油530萬，並勒令全面停工。因深夜發生氣爆意外，許多大林蒲的居民嚇得不敢睡覺，28日早上舉行記者會，要求高雄市政府遷廠和加速遷村腳步。市長陳其邁28日下午出席文藝獎時表示，工安的議題更凸顯出遷村的重要性，會再加速遷村腳步。

大林煉油廠第三重油脫硫工場在做歲修加壓氫氣的過程中，有氫氣燃燒造成管線殘餘的油氣燃燒，造成工廠起火爆炸，氣爆當時正值深夜，大林蒲的居民被嚇到不敢闔眼。28日上午一早就集結起來抗議，要求市府加速遷村腳步。

陳其邁表示，市府會跟大林蒲的居民站在一起，遷村議題已經開過3次會議，但因為牽扯到預算問題，所以在第3次接觸後跟中央也還在進行溝通，選後就會加快遷村的腳步。至於遷村的工作一直持續在做，遷村的共識也越來越高，今年底到明年初會加速腳步，市府與里長、區長、遷村辦公室也都持續地在進行溝通，此次工安的議題更凸顯遷村的重要性，會再加速腳步。