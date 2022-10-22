中信兄弟啦啦隊成員峮峮（本名吳函峮），被封為「啦啦隊女神」，不僅擁有超高人氣，近幾年也轉向演藝圈發展。司法院近期特別邀請峮峮拍攝「國民法官」宣導短片，峮峮在片中分飾多角，象徵國民法官制度希望將不同的視野及生活經驗帶入法庭，讓司法判決更全面、多元。

峮峮在片中分飾多角，象徵國民法官制度希望將不同的視野及生活經驗帶入法庭，讓司法判決更全面、多元。(司法院提供)

國民法官制度明年1月1日起正式施行，峮峮在30秒的影片中分飾多角，一開始以投手角色就問及，「你滿23歲了嗎」，意旨從2023年起，只要年滿23歲就有機會成為國民法官；接著分別飾演打者及最熟悉的啦啦隊員，希望用大眾的視野與生活經驗，讓司法判決更全面、更多元，邀請民眾一同加入國民法官，應援司法。

司法院指出，為了宣導國民法官制度，除了峮峮外，也邀請導演吳念真代言拍攝多部宣導影片，就算不懂法律的民眾也不必擔心，仍能勝任國民法官，擔任國民法官是國民義務，不僅能向公司請公假，還可以領酬勞，個人資料也都會保密，不會影響生活。