警方表示，盼藉啦啦隊競賽活動，融入預防犯罪宣導觀念，也讓青少年了解參與正當休閒活動的方法與好處。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

為鼓勵青少年走出戶外，桃市府警察局刑事警察大隊與中壢警分局今在中壢銀河廣場舉辦「熱壢四射-健康有你」啦啦隊競賽，競賽主軸緊扣反詐、防毒等議題，由各參賽隊伍結合以上元素，融入自創舞蹈，展現創意特色，吸引民眾參與並擴大宣導預防犯罪。

中壢警分局表示，今日由菱格世代DD52女子團體勁歌熱舞，與在地小學生組成健康寶貝啦啦隊表演為活動熱鬧開場，除啦啦隊競賽外，也設有闖關遊戲抽獎與有獎徵答，現場更有小朋友要寫卡片送給辛苦的員警，感謝他們守護市民安全、維護治安。

中壢警分局長蕭欽杰表示，盼參與民眾能在活動中認識毒品、遠離毒品、避免詐騙集團危害，並藉警局設置的聯合宣導團隊，包括少年、婦幼、交通、外事與政風單位，進行政令宣導提升民眾法治觀念，也藉此讓青少年了解參與正當休閒活動的方法與好處，開拓人際關係，遠離犯罪陷阱。

中壢警分局提到，活動適逢假日人潮眾多，宣導效果提升，周邊商家也說因此吸引更多人潮，是一舉兩得並結合民間力量最好典範，希望參與活動的市民都有豐富收獲，也能將犯罪預防訊息帶給親朋好友，一起對詐騙、毒品、犯罪說「NO」。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！