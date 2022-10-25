為推動發票雲端化，提高消費結帳便利性，及減紙減碳愛地球，財政部辦理以消費者為主的「雲端發票e起來」，以營業人為對象的「全國營業人開立雲端發票競賽」，以及「雲端發票城鄉零距離」等3項推廣活動。截至今(111)年9月，國人使用載具儲存雲端發票的比率達47.19%，成效為歷年最高，可說是全民結帳新運動。

一、雲端發票e起來：推廣消費者使用雲端發票，活動期間自今年7月1日至9月30日，參加者只要以載具儲存雲端發票，除早鳥獎、參加獎、捐贈獎、合作雙贏獎等多樣化獎項，還有機會獲得雲端達人獎，贈送Gopro 9、Airpod第三代、Acer筆電等豐富獎項。全國共有10萬7,808人踴躍參與，累計儲存866萬張雲端發票，平均每位參加者儲存雲端發票數達80張。

二、全國營業人開立雲端發票競賽：以營業人主動開立並引導民眾以載具儲存雲端發票為核心，競賽期間自今年7月1日至9月30日，分為「總機構」及「單一機構」營業人。依開立雲端發票張數分類分級競賽，共規劃120萬元的競賽總獎金，鼓勵營業人開立雲端發票。競賽期間，績優總機構獎共177家參賽，開立電子發票11億9253萬張，雲端發票比率為42.73%，較去年同期增幅7.35百分點；績優店家獎共1439家參賽，開立電子發票5735萬張，雲端發票比率為25.62%，較去年同期增幅10.05百分點。

三、雲端發票城鄉零距離活動：本年8月至9月間舉辦，擇定20個雲端發票使用率偏低區域，各洽談至少1家開立端發票的合作店家參與，提高各合作店家的營業額及帶動該地區雲端發票的使用率。雖是區域性活動，我們卻看到在地人力挺的精神，這20個地區本年1月至9月雲端發票累計張數與去年同期相較，均有明顯增加，平均成長率達35.28%。

財政部於今(25)日下午3時舉行「111年度雲端發票推廣活動頒獎暨成果記者會」。現場抽出「雲端發票e起來」活動「雲端達人獎」得獎者，並頒發「全國營業人開立雲端發票競賽」活動「績優總機構獎」之得獎者。