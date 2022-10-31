民眾黨前立委蔡壁如在德明科大的碩士在職專班論文遭到撤銷，今天（31日）蔡壁如召開記者會表示，她不是一定要恢復學位，而是要求一個明明白白的行政程序、和必須清清楚楚的實體說明。民眾黨立委邱臣遠則批評，曾兩次要求教育部提供蔡壁如「涉學倫案件審定報告書」及「學倫會會議紀錄」，卻遭教育部以機密文件為由拒絕，直指這是學術界的白色恐怖。

邱臣遠批評，民進黨這個政府，究竟還有什麼是能公開的？總統的論文是機密、3＋11會議記錄是機密、高端採購也是機密。現在，連學生論文的審定報告書都是機密。

邱臣遠說，只聽過以前警總時代、白色恐怖時代，對政治思想犯、異議份子處決，判完刑之後，當事人、家屬在完全不知道為什麼要判死刑、不給任何判決理由的情況下，就執行處決。

台大農經系教授吳珮瑛博士則指出，自己教過的碩博士中有超過一半以上的論文拿下各學會論文獎競賽，就算一般生寫的碩士論文，也常會有因為學術訓練不足的情況下犯錯，論文中部分被指控「抄襲」內容，純然是對「內容分析」的誤解，更稱不上「重大情事」，遠遠不到要撤銷學位的地步。

中國文化大學政治系教授楊泰順博士則指出，德明科大本身是財經科技大學，並非以學術研究為重點的學校，這次卻對蔡壁如的論文採取異於常理的嚴苛審核，幾乎到了「有一句文字描述相同、就等同抄襲」的地步，這是令外界難以理解的地方。

因此，他建議教育部應建立起論文的規範，對於沒有給予博士學位資格的學校所開設的「在職碩士專班」，應該有MPA (Master in Public Administrative)的規範，不需要太強調論文的嚴謹度，重點是對公共事務人才在實務上的訓練與培育。

巨曜法律事務所律師佘宛霖則提出兩點瑕疵，包括德明科大做成撤銷蔡壁如委員碩士學位的審定結果，其書面通知上沒有發文字號、處分機關及其首長的署名、蓋章，也沒有具體的理由，具有明顯重大瑕疵；以及德明科大在通知蔡壁如委員出席9月12日審議會議之前，並未事先告知檢舉內容，以至於委員無法進行充足答辯並提出相關事證，違反正當法律程序保障。

蔡壁如說，自己不是一定要恢復學位，但要求一個清楚明白、在同樣的立足點，可以捍衛身為一個學生應有的權利。

同時，蔡壁如也呼籲不要因為這起事件，損害到願意花時間、花力氣進修的年輕學子們再進修的意願，他們在工作中還願意繼續求學進修，應該是被鼓勵的、不應該被污名化。