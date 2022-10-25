每年11月是「全國高級中等學校學生技藝競賽月」，教育部長潘文忠今天表示，今年共有226所學校的2453位學生參賽，而隨著各國開放國境，今年獲金手獎第1名及第2名的選手，已可以出國開展視野。

111學年「全國高級中等學校學生技藝競賽月」從11月1日起登場，在今天記者會中，潘文忠表示，每年的技藝競賽是就讀技職教育孩子大展伸手的舞台，教育部會持續採跨部會合作，逐年補足技職校院所需教學實習設備。

潘文忠進一步指出，提供各校參賽選手預聘職缺與產學人才媒合的產業機構，經由競賽現場「選才」機制，參賽選手畢業前即獲取工作機會，彰顯人才培育的一個契機。

對於在這項競賽中獲得金手獎第1名及第2名的選手，教育部從2019年起補助他們出國研習，以擴展國際視野。不過最近年受疫情影響，獲金手獎學生無法出國研習，相當可惜。潘文忠說，因為各國陸續開放國境，今年獲金手獎學生，應該可以出國研習了。

教育部指出，因應疫情，今年的比賽，各承辦機關及執行學校採取考場人員全面配戴口罩及量測體溫等防疫措施，以利競賽順利完成；另有關5大類學生技藝競賽相關資訊，公告於「全國高級中等學校技藝競賽資訊平台」，便利大眾查閱。