前女網世界排名第1的羅馬尼亞女將哈麗普（Simona Halep）因藥檢未過，國際網球公正調查組織（International Tennis Integrity Agency，簡稱ITIA）21日宣布將她暫時停賽！哈麗普的樣本被驗出違禁藥物Roxadustat，這種成分可以促進紅血球生長，增強肌肉的耐力，被列入今年反禁藥組織的清單。

31歲的哈麗普目前世界排名第9，她是今年美網女單第7種子，但首輪就被非種子的烏克蘭女將史妮格（Daria Snigur）淘汰。哈麗普參加美網時留下樣本（分成A和B兩份），其中A樣本被驗出違禁成分，ITIA於本月7日通知她，然後檢驗B樣本證實仍有禁藥成分。

被ITIA公告停賽之後，哈麗普回應：「這是我畢生最訝異的事，我職業生涯從來沒有過作弊的念頭，這與我的價值觀相違背。面臨如此不公平的情況，我非常困惑且感覺自己遭到背叛。」

「我絕對沒有蓄意使用任何違禁藥品，我相信這件事遲早會水落石出，我會為此力爭到底。」哈麗普沒有前科，也沒什麼作弊的理由，她在美網結束幾天之後已宣布暫離網壇，接受鼻部手術來改善呼吸問題。今年稍早她提到自己再打不久就要退役了，因為她感覺維持前10名都很吃力。WTA女子職網總會聲明支持ITIA對哈麗普的禁賽決定，也支持哈麗普捍衛自己的清白。如果違規屬實她最多將被處以4年禁賽。