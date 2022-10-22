香蕉價格近月以來下滑，多名立委關切香蕉價格問題，農委會也從9月起祭出如收購次級品餵豬等多元循環利用盼穩定價格，農糧署表示，除了受到8月高溫、降雨等因素，導致香蕉品質不佳外，今年秋冬蕉預估較去年增產10％，加上中秋節消費者採購文旦為主，導致從9月上中旬香蕉價格下跌，目前加大通路促銷力道，盼鼓勵消費者購買。

據農產品產地價格查報系統統計，今年8月香蕉產地價每公斤仍有16.55元，但9月就下滑至10.49元，10月至今價格也在8元至10元之間徘徊。

農糧署表示，受到今年8、9月月高溫及降雨，香蕉生長快速，導致果肉軟爛不耐貯運，品質較差，加上中秋節期間消費者以採購文旦為主，香蕉消費力道下降，因而在9月啟動包括加工、行銷及多元循環利用等產銷調節措施。其中多元循環利用包括把次級品香蕉供作動物飼料，如餵食豬隻，如果部分未能處理以掩埋作為土壤改進有機肥。

「不會再拿去餵豬或堆肥了」，農糧署官員表示，隨著天氣漸涼，香蕉品質已好轉，次級品香蕉價格已漸漸回穩，但由於產量較去年增加，因此目前也努力增加行銷力道，盼增加消費加道以穩定香蕉價格。