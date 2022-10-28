挪威石油(Equinor)周五宣布，受到烏克蘭戰爭期間歐洲天然氣價格創歷史新高的影響，該公司第三季獲利超出預期。挪威石油也說，將提高股息支付，同時降低全年產量成長的預測。

該石油和天然氣生產商在7月至9月期間，經調整稅前獲利增至243億美元，遠高於去年同期的97.7億美元，亦高於26位分析師預測的235億美元。

執行長Anders Opedal在公司聲明中表示，俄羅斯在烏克蘭的戰爭改變了能源市場，降低了能源供應，並提高了售價。「高產量加上持續高漲的價格水準，帶來了非常強勁的財務業績」。

由於西方對烏克蘭的支援，俄羅斯天然氣工業(Gazprom)削減了天然氣供應，讓這家挪威政府擁有多數股權的國有企業在今年成為歐洲最大的天然氣供應商。

挪威石油是在今年第一季創下稅前獲利180億美元的歷史紀錄。如今第三季再創新高。

該公司說，預計全年產量將為年增1%，低於此前預估的成長2%。

挪威石油說，由於較高的油價和天然氣價格，特別股息的支付從第二季的每股0.50美元，提高至第三季的0.70美元，相當於增加了約6.4億美元的派息。

該公司維持了每股0.20美元的經常性季度股息支付，並維持2022年價值60億美元的股票回購計畫。