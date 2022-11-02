以經營手搖飲品牌「歇腳亭」崛起的聯發國際(2756)董事會通過2022年第三季財報，稅後淨利雙位數「雙升」至0.56億元、每股盈餘（EPS）2.78元，再創歷史新高。累計前三季稅後淨利1.22億元、年增達42.83％，提前改寫年度新高，每股盈餘5.98元亦創同期新高。

聯發國際第三季合併營收2.13億元，季減3.74％、年減5.87％，仍創同期次高。營業利益創0.57億元新高，季增3.91％、年增達22.01％，毛利率、營益率「雙升」至59.35％、26.94％，雙創新高。

在本業獲利創高、配合新台幣貶值帶動業外匯兌收益增加助攻下，聯發國際第三季稅後淨利0.56億元，季增達26.85％、年增達54.4％，每股盈餘2.78元，雙雙再創新高。

累計聯發國際前三季合併營收6.03億元、年減1.8％，仍創同期次高。營業利益1.39億元、年增達13.33％，毛利率56.78％、營益率23.06％，均創同期新高。稅後淨利1.22億元、年增達42.83％，提前改寫年度新高，每股盈餘5.98元、亦創同期新高。

聯發國際總經理賴柏宇表示，公司在疫情期間加速數位轉型，在主要市場美國全面導入線上點餐和到店取貨等服務，加速門市單店業績成長，強化供應鏈管理則挺過疫情和航運等危機。同時，公司以美元為主要收入來源，新台幣貶值使匯兌收益增加，亦增添獲利動能。

「歇腳亭」目前全球總店數392家，其中美國143家，21家裝修中、12家預約找店。展望後市，隨著各國解封後開放國門恢復觀光，加上年底聖誕節、跨年度假旺季到來，「歇腳亭」全球各門市將迎來大批觀光客，有助提升第四季業績。

聯發國際表示，「歇腳亭」維持穩健展店步調，目標年底全球總店數上看400家，持續挹注營運成長動能。除了在美國積極拓點，聯發國際今年也在科威特開出2間門市，並與埃及代理商簽約，將於明年初於首都開羅展店。

因應全球迅速的開店需求，聯發國際砸重金擴大徵才，將台灣做為人才IP孵化基地，成立人才庫、開出數十個海外相關職缺，享有春酒、國內外旅遊、健康檢查、每月慶生、運動日等福利誘因，歡迎具國際視野的優秀人才加入，加速推動海外市場布局。