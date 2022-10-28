日本豐田汽車28日宣布，截至9月的上季期間全球新車產量大幅成長30%，但還是示警，車商很煩惱的車用晶片，以及其它零組件短缺問題，還是有可能會影響到未來幾個月的產能。

光在9月份全球就產出887,733輛汽車並創單月記錄，同時年增率高達73%的豐田，認為9月生產勢頭應該無法持續下去。因此，不能單就9月的超高產量就說這是復甦。

根據路透社統計，在7月至9月這一季，豐田全球銷售量小增4%。另外，從4月開始到9月結束的上半財年期間，豐田在全球一共製造4,481,600輛新車，年增10%，但還是比豐田原本計畫要少5%。

一周以前，豐田曾坦言，因為晶片實在不夠用，本財年不太可能實現970萬輛產能目標。之後，豐田並沒有更新相關數據。豐田指出，跟海外車廠相比，半導體短缺對豐田在日本生產所造成的衝擊更大。從7到9月這3個月，豐田日本國內產量僅增加10%。

產業分析師認為，儘管豐田最近表示很有可能下修這970萬輛目標值，但與去年相比，其實產量一直在成長。因此，雖然豐田不是很滿意產量只有這些，但可說豐田正走向製造復甦之路。而在產能提升後，銷售量有望能一併跟進。

路透社27日報導，豐田已告訴多家供應商，正計畫把本財年的生產目標訂在950萬輛，且暗示萬一鋼鐵供給出狀況時，或許會比950萬還要少。若豐田想達成此下修後目標量，剩下來的半年產能就必須比前半年還要多開出12%左右。

不願意評論本財年新車生產目標，是否從原本970萬輛下修至外傳950萬輛的豐田，計畫將在11月1日對外公布完整季報數字，以及就未來財測發表最新看法。