國民黨台中市長候選人盧秀燕（前右）為桃園市長候選人張善政（前左）站台，讓張善政相當感動。（盧秀燕競選總部提供）

國民黨桃園市長候選人張善政舉辦競總成立造勢活動，現場湧入近2萬支持群眾。（盧秀燕競選總部提供）

國民黨台中市長候選人盧秀燕（右起）與新北市長候選人侯友宜在後台相遇，兩人見到對方不約而同都穿著白色POLO衫，相視而笑。（盧秀燕競選總部提供）

選戰倒數35天，國民黨桃園市長候選人張善政舉辦競選總部成立暨萬人造勢活動，現場湧入近2萬支持者，台中市長候選人盧秀燕也站台力挺，她說，張善政的學經歷能帶領桃園全面啟航，「我們挺善政，桃園幸福城」。而盧秀燕與新北市長候選人侯友宜在會場再度合體，成為鎂光燈焦點。

盧秀燕與侯友宜皆受邀為張善政站台，兩人先後抵達會場，在後台相見歡，不約而同都穿了白色POLO衫的侯、盧相視而笑，更吸引許多藍營選將要求合影，成為另類的熱門「拍照景點」。

桃園天空下著雨，但藍營支持者不減熱情，不斷高喊「凍蒜」，盧秀燕表示，她與張善政很熟、兩人交誼深厚，張善政學經歷豐富，是國家級領導人才，絕對能扛起桃園全面啟航重任，呼籲選民讓「桃園有善政」，未來就一定有保證。

盧秀燕舉新加坡樟宜機場為例，她說，樟宜機場年吞吐量超過7000萬人口，帶動經濟與科技發展，桃園是台灣的國門之都，必須要有國際觀、專業能力的人領導，張善政是不二人選。