俄羅斯西伯利亞的地方官員承認，一架Su-30戰機墜毀在民房上，建築物已經全毀，2名飛行員都沒有逃生，所幸當時房屋內沒人，沒有造成額外傷亡。

俄羅斯空天軍的Su-30SM。(圖/sukhoi)

BBC報導，事故發生在貝加爾湖附近的伊爾庫茲克(Irkutsk)，州長伊果•科布澤夫(Igor Kobzev)說，戰機毀在一棟2層樓房之上引發大火，隨後消防隊前撲滅，沒有造成火勢蔓延。

W Irkucku znowu ruskim spadł myśliwiec SU-30 na domy mieszkalne! https://t.co/lMO4fV7m4S — Tomasz Nowak (@TomaszNowakkk) October 23, 2022

不過，烏克蘭國營通訊社(ukrinform)的報導則說，戰機墜毀在5層樓的公寓，照片也顯示火災的範圍很大，多棟公寓與平房都被火災波及。

Best video of Russian Su-30 crash in Irkutsk so far

/4 pic.twitter.com/hi5biPLtCg — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 23, 2022

Su-30「側衛C」(Flanker-C)戰機，是以Su-27為基礎，強化對地攻擊模式的雙座多功能戰機，它改進了航電與飛控系統，同時兼具制空與對地打擊兩種性能。部分Su-30安裝了一對前翼，以及推力矢量噴嘴，比如俄羅斯空天軍的Su- 30SM、印度的Su-30MKI、馬來西亞的Su- 30MKM；但是中國大陸的Su-30MKK、越南的Su-30MK2就不具備。

這是俄羅斯空天軍6天以來第二起類似事故。上星期一，一架Su-34戰鬥轟炸機墜毀在亞速海邊的葉斯克(Yeysk)的1座9層樓的公寓大樓，造成至少 15 人死亡。由於該城市靠近烏克蘭，當地居民以為城市遭到烏克蘭轟炸。