小編今天（24）日精選5件不可不知的國內外財經大事。晶圓代工龍頭台積電7奈米及6奈米產能利用率出現下滑，市調機構Counterpoint指出，台積電說法確認5G智慧型手機應用處理器（AP）及系統單晶片（SoC）庫存仍在調整，並預估明年上半年台積電7奈米及6奈米產能利用率恐將下探80～90％。

【1】市調：台積電6、7奈米 明年H1產能恐跌至8成

台積電在日前法人說明會中指出，因為智慧型手機和PC等終端市場疲軟，以及客戶的產品進度延遲，從第四季開始，台積電7奈米及6奈米產能利用率將不再處於過去三年的高點，預期這種情況將延續到明年上半年，因為半導體供應鏈庫存需要幾個季度才能重新平衡達到較健康的水準。

【2】5大利多浮現 台股拚千點反彈

台股限空令又上膛，表達政府護盤決心，伴隨美股21日強勁反彈，台股期貨電子盤跟進大漲1.69％，加上台股企業第三季財報普遍不差、選舉行情啟動以及評價便宜，法人指出，台股五大利多因子浮現，指數有望破底翻，先站穩5年線（60月均線）13,097點，力拚千點反彈行情。

【3】16檔題材燒 蓄勢反彈

美國聯準會(Fed)官員談話突放鴿，激進升息預期降溫，四大美股指數21日齊步上揚，加上金管會發布擴大限空令，打壓空方氣焰，市場專家表示，近期部分已跌深且低基期的族群出現反彈，成為盤面亮點，可短線操作，中長期布局仍以基本面佳者為首選，篩選易有所發揮的五大題材概念股，分別為減產概念、替代能源、塑化、鋼鐵及散裝航運。

【4】14檔短均翻揚 外資最愛

篩選5、10日線翻揚，搭配外資上周買超、且22日單日繼續加碼者，有包括聯電、技嘉、潤泰全、裕隆、興富發、聯合再生、中鼎、晶技、詮欣、頎邦、晶彩科、華義、億光、中華等，外資上周買超0.24億元～16.75億元不等。

【5】IC設計法說旺季 聚焦3重點

IC設計廠法說會旺季到來，首場將由射頻IC廠立積打頭陣，緊接著28日到來的IC設計龍頭聯發科及網通IC設計大廠瑞昱接棒。法人表示，IC設計廠法說會關注重點將會聚焦在庫存去化狀況，以及對於明年上半年的營運展望，其中聯發科今年業績是否能成功達標雙位數成長動能，更是各界矚目焦點。