無黨籍台北市長候選人黃珊珊（見圖）30日參與市長勞工政策發表會，針對多項勞工政策改進說明，並簽下承諾書。（陳俊吉攝）

民進黨台北市長候選人陳時中（見圖）30日參與市長勞工政策發表會，針對多項勞工政策改進說明，並簽下承諾書。（陳俊吉攝）

年底選舉倒數衝刺，台北市產業總工會30日邀請市長候選人發表勞動政見，並提出8大訴求，近4000名工會成員冒雨參加，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中聚焦外送平台機制透明和青年求職保障，各自提出青年保險和補助1280定期票，無黨籍黃珊珊則沿用柯市府I-Voting制度遴選勞動局長，強打「自己局長自己選」。

2002年起，北市產總皆邀請市長候選人發表勞動政見，提出訴求後也要求簽署承諾書，以便監督候選人上任後是否落實選前承諾。

北市產總今提出8大訴求，包括深耕青年勞動教育，完善職場托育空間，增加勞動檢查、加強雇主教育、勞工權益基金適用類型增加、強化勞動三權、檢討市府人力與委外承攬及提升市府員工待遇。

共同主辦的環保局工會也提6大訴求，包括業務不委外、人力要補足、落實夜點費發放、呼籲市府向中央提案修正清潔獎勵基金支給要點、提高駕駛安全獎金，若遇颱風等天災復舊工作應給予額外獎勵。

首先登場的黃珊珊指出，她向來以勞工權益為重，副市長任內還替環保局簽成全台最優的勞工團體協約，未來將爭取清潔獎金提高至1萬；任內拚2歲非營利幼兒園專班增加100班、50人至99人事業單位的勞檢覆蓋率達100％，並沿用柯市府I-Voting制度，讓勞工自行遴選適任對象。

接續上台的蔣萬安聚焦青年揚才，承諾為青年投保傷害及醫療險提供就業前保障，他也透露許多外送員前來陳情，期許北市外送平台機制能更佳透明，自己將全力促進平台、商家、外送員及消費者協商，要求平台充分向外送員揭露契約內容，健全外送市場定價功能進而保障外送員權益。

最後上場的陳時中指出，外送平台在疫情間為社會貢獻良多，而當前平台業者抽成似乎過高，影響外送員運費底價，也可能轉嫁到消費者身上，他主張仿照扭蛋法先例修訂法規，要求業者公開計價、計酬公式且合理化。另配合勞動力發展署20歲至29歲的3.2萬尋職津貼，他要加碼最長3個月的「1280定期票」，降低求職者交通負擔。